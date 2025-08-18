"السيادي النرويجي" يستبعد 6 شركات إسرائيلية مرتبطة بالضفة وغزة من محفظته

قرر صندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو الأكبر في العالم بقيمة أصول تبلغ نحو تريليوني دولار، استبعاد ست شركات مرتبطة بالضفة الغربية وقطاع غزة من محفظته الاستثمارية، في خطوة جاءت بعد مراجعة عاجلة أجراها الصندوق هذا الشهر.