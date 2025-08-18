"السيادي النرويجي" يستبعد 6 شركات إسرائيلية مرتبطة بالضفة وغزة من محفظته

قرر صندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو الأكبر في العالم بقيمة أصول تبلغ نحو تريليوني دولار، استبعاد ست شركات مرتبطة بالضفة الغربية وقطاع غزة من محفظته الاستثمارية، في خطوة جاءت بعد مراجعة عاجلة أجراها الصندوق هذا الشهر.
وأوضح الصندوق أنه لم يكشف بعد عن أسماء الشركات المستبعدة، على أن يتم الإعلان عنها لاحقًا عقب استكمال إجراءات التخارج.
وأشار إلى أن القرار جاء على خلفية تقارير تحدثت عن استثماراته في شركة إسرائيلية لصناعة المحركات النفاثة تقدّم خدمات مباشرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، من بينها صيانة الطائرات المقاتلة.
وبيّن أن هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة له ستواصل تقييم الشركات الإسرائيلية كل ثلاثة أشهر، في إطار سياساته الاستثمارية التي تستند إلى معايير المسؤولية الأخلاقية.
وقال الصندوق: مستمرون في بيع حصصنا في الشركات الإسرائيلية، وسنتخارج من 6 شركات إسرائيلية مرتبطة بغزة والضفة، كما تخارجنا من 23 شركة إسرائيلية منذ 30 يونيو.