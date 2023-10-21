برنامج الغذاء العالمي يحذر من "مجاعة" وشيكة ستخيم على سكان غزة

ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة إن غزة بحاجة إلى 100 شاحنة يوميًا على الأقل لتوفير الاحتياجات الضرورية، وإن أي إدخال للمساعدات يجب أن يكون مستمرًا وعلى نطاق واسع.