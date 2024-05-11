"ليس له صفة شرعية".. هكذا رفضت الإمارات دعوة "نتنياهو" للمشاركة في إدارة غزة

وحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، قالت الإمارات وفقًا لمنشور للشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: إنها تشدّد على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يتمتع بأي صفة شرعية تخوله اتخاذ هذه الخطوة، كما ترفض الانجرار خلف أي مخطط يرمي لتوفير الغطاء للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة.