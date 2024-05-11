"ليس له صفة شرعية".. هكذا رفضت الإمارات دعوة "نتنياهو" للمشاركة في إدارة غزة

استنكرت دولةُ الإمارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول دعوة البلاد للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة القابع تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، قالت الإمارات وفقًا لمنشور للشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: إنها تشدّد على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يتمتع بأي صفة شرعية تخوله اتخاذ هذه الخطوة، كما ترفض الانجرار خلف أي مخطط يرمي لتوفير الغطاء للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة.
وبحسب المنشور: فإن الإمارات تؤكد على أنه عندما يتم تشكيل حكومة فلسطينية تلبّي آمال وطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق، وتتمتّع بالنزاهة والكفاءة والاستقلالية؛ فإنها ستكون على أتمّ الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم لتلك الحكومة.