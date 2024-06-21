قطيعة مع "نتنياهو".. مسؤول أمريكي رفيع يستقيل بسبب قتل آلاف الفلسطينيين!

وبالرغم من أن "ميلر" قال لزملائه اليوم الجمعة إنه ترك وظيفته لقضاء وقت أطول مع عائلته، فإن تقرير صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قال إن قراره يأتي اعتراضًا على سماح الولايات المتحدة بقتل عشرات الآلاف على يد إسرائيل في غزة.