إنذار حريق وتوقف للتبريد.. أدخنة تتصاعد من "محطة فوكوشيما النووية اليابانية"

ولا يستبعد الخبراء أن زلزالًا جديدًا في اليابان قد يسفر عن تدمير المبنى؛ لذلك يشيرون إلى ضرورة إزالة الوقود النووي بأسرع ما يمكن، علمًا بأن العدد الإجمالي لعناصر الوقود النووي في الوحدة حاليًا هو 1533 عنصرًا؛ منها 1300 قضيب شديد الإشعاع من الوقود النووي المستنفد؛ لذلك بدأ الخبراء عملهم من عناصر الوقود غير المستنفدة وهي الأقل خطرًا، وأخرجوا الأسبوع الماضي 22 قضيبًا بنجاح.