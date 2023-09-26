واشنطن: على إيران اتخاذ خطوات "لخفض التصعيد" بشأن برنامجها النووي

إلا أنه عندما سئل عما إذا كان يقول إن على إيران أن تتخذ كل هذه الخطوات التي تطالب بها الولايات المتحدة قبل أن توافق واشنطن على إجراء محادثات مباشرة أو غير مباشرة مع طهران، أجاب "أنا لا أقول ذلك".