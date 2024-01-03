اقتحام وتعذيب.. مصير مجهول لأطفال غزة المختطفين والتهمة "ملامح شقراء"

يقول الظاظا: إن جنود الاحتلال لم يكونوا يتعاملون معهم سوى بالضرب، خاصة بأعقاب البنادق على الرؤوس، ولم يفرقوا بين رجل وامرأة، فالجميع كانوا يتعرضون للضرب، في حين كان بكاء الأطفال يثير غضب الجنود الذين كانوا يجبرونهم على الصمت تحت التهديد والصراخ.