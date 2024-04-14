4 مجازر جديدة آخر 24 ساعة ترفع حصيلة الشهداء في غزة إلى 33.729

ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 33.729 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.
وأعلنت مصادر طبية، اليوم السبت، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 76.371 منذ بدء العدوان؛ في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت وفق وكالة "وفا" للأنباء، إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع؛ أسفرت عن استشهاد 43 مواطنًا، وإصابة 62 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضحت أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.