المفوض الأممي لحقوق الإنسان: إخلاء رفح غير إنساني ويتعارض مع القانون الدولي

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم (الاثنين): "إن أمر الإخلاء الذي أصدرته إسرائيل لسكان شرق مدينة رفح في جنوب قطاع غزة غير إنساني".
وأضاف "تورك" في بيان: "ما زال سكان غزة يتعرضون للقصف والأمراض وحتى المجاعة. واليوم قيل لهم إن عليهم النزوح مرة أخرى مع تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح".
وتابع: "إنه أمر غير إنساني. إنه يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وطلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من سكان المناطق الشرقية في مدينة رفح إخلاءها والانتقال إلى منطقة المواصي الواقعة إلى شمال غرب رفح، مشيراً إلى أن العملية ستشمل مئة ألف شخص.