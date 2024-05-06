المفوض الأممي لحقوق الإنسان: إخلاء رفح غير إنساني ويتعارض مع القانون الدولي

وأضاف "تورك" في بيان: "ما زال سكان غزة يتعرضون للقصف والأمراض وحتى المجاعة. واليوم قيل لهم إن عليهم النزوح مرة أخرى مع تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح".