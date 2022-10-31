كندا تفرض عقوبات على إيران.. وألمانيا: الاتحاد الأوروبي يدرس معاقبة "الحرس"

قالت وزارة الخارجية الكندية في بيان لها، إن أوتاوا فرضت اليوم الاثنين عقوبات جديدة على إيران، فيما يمثل الحزمة الرابعة من العقوبات التي تطبقها بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في تلك الدولة، وفقاً للعربية نت.