"ترامب" محذرًا إيران: الهجمات القادمة ستكون أكثر عدوانية.. واتفاقكم بات ضرورة لإنقاذ ما تبقى

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت منشآت داخل إيران، محذرًا من أن الضربات المقبلة ستكون "أشد عدوانية" في حال لم تسارع طهران إلى إبرام اتفاق جديد.
وفي منشور على منصته "تروث سوشيال"، قال ترامب: "قدّمتُ لإيران فرصة تلو الأخرى لإتمام الاتفاق، وقلت لهم بأشد العبارات: فقط افعلوها. ومع أنهم اقتربوا مرارًا، لم ينجحوا في إنجازه".
وأضاف أن الولايات المتحدة تملك "أكثر الأسلحة فتكًا في العالم، بفارق كبير"، وأن "لدى إسرائيل كميات ضخمة منها والمزيد في الطريق"، مشيرًا إلى أن الإسرائيليين "يعرفون تمامًا كيف يستخدمونها".
وأكد ترامب أن بعض القيادات المتشددة في إيران تحدثوا بشجاعة، "لكنهم الآن باتوا أمواتًا، وما ينتظرهم أسوأ"، مضيفًا: "رغم الدمار الحاصل، لا تزال الفرصة سانحة لإيقاف هذا النزيف، لكن الوقت ينفد".
وختم ترامب بتحذير صريح: "إذا لم تُبرم إيران الاتفاق، فلن يتبقى شيء مما كان يُعرف يومًا بـ(الإمبراطورية الفارسية)".