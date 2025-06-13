"ترامب" محذرًا إيران: الهجمات القادمة ستكون أكثر عدوانية.. واتفاقكم بات ضرورة لإنقاذ ما تبقى

وأكد ترامب أن بعض القيادات المتشددة في إيران تحدثوا بشجاعة، "لكنهم الآن باتوا أمواتًا، وما ينتظرهم أسوأ"، مضيفًا: "رغم الدمار الحاصل، لا تزال الفرصة سانحة لإيقاف هذا النزيف، لكن الوقت ينفد".