النيجر.. المجلس العسكري يعلن عزمه محاكمة بازوم بتهمة "الخيانة العظمى"

واجتمع برلمان "إيكواس"، مساء السبت، لمناقشة اتخاذ مزيدٍ من الإجراءات في النيجر، وقال المتحدث إن البرلمان لم يتخذ أي قرار لكنه شكّل لجنة تعتزم لقاء الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يتولى حالياً الرئاسة الدورية لـ"إيكواس"، للحصول على إذنه للذهاب إلى النيجر.