حكومة "نتنياهو" في مأزق.. "تساقُط القادة" يدفعها إلى "الجنون" في رفح

سلسلة الاستقالات التي تضرب القيادات العسكرية الرفيعة في جيش الاحتلال أبانت فشلاً ذريعًا في إدارة الحرب في غزة؛ إذ لم يحقق الاحتلال أيًّا من أهدافه المرجوة من الحرب، على الرغم من كم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية بالقطاع الجريح، وأعداد الشهداء الهائلة التي تجاوزت الـ35 ألفًا، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن الكم الهائل من الانتهاكات والجرائم الإنسانية، منها تجويع السكان البالغ عددهم نحو مليونَين، وتهجيرهم قسرًا من منازلهم.