"ما يحدث كابوس".. ضربات جوية كثيفة على ضواحي الخرطوم

من جانبها، قالت سناء حسن (33 عامًا) التي تعيش في حي الصالحية بأم درمان: "تعرضنا لقصف عنيف بالمدفعية في الصالحية في جنوب أم درمان فجر اليوم، كل البيت كان يهتز، كان شيئًا مرعبًا، كل أفراد الأسرة كانوا مستلقين تحت السرير، ما يحدث كابوس".