متهمًا الغرب بــ"النفاق".. "بوتين": القوات النووية الاستراتيجية الروسية في حالة تأهب تام

وأضاف وفق "روسيا اليوم": "لا بد أن يفهم الغرب أننا نمتلك أسلحة قادرة على إصابة الأهداف على أراضيه. يرهبون العالم بأن هذا يهدد باندلاع نزاع نووي والقضاء على الحضارة البشرية. هل يدركون معنى ذلك؟ لم يمروا باختبارات صعبة، ولا يعرفون ما تعنيه الحرب. تجاوز جيلنا هذه الاختبارات في القوقاز، ويتكرر الوضع الآن في أوكرانيا الآن"