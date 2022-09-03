باكستان.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 1265 قتيلًا

وبلغت إجمالي الإصابات أكثر من 6 آلاف شخص منذ منتصف يونيو الماضي، في الحوادث المرتبطة بالسيول والفيضانات؛ في حين تضرر بفعل الفيضانات أكثر من 3451 كيلومترًا من الطرق، و162 جسرًا، و170 متجرًا، و949 ألفًا و858 مسكنًا في جميع أنحاء باكستان.