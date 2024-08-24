أيتام غزة "حصاد العدوان".. 19 ألف طفل غير مصحوبين والعهدة على "اليونيسف"

يذكر أنه في الحالات التي لا يكون فيها لم شمل، أو أن الطفل أصبح يتيمًا؛ يكون هناك العائلة الممتدة سواء أبناء العم أو الخال أو الجدة أو الجد، يحرصون على الأطفال ويقدمون الرعاية حتى تنفرج الأحوال، ويتم تقديم دعم لهم.