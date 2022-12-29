بعد دعوة الغرب لوقف التصعيد.. الهدوء يسود منطقة الحدود بين كوسوفو وصربيا

بدأت الأقلية الصربية في كوسوفو، التي تغلق الطرق منذ نحو ثلاثة أسابيع، برفع الحواجز قرب الحدود مع صربيا، اليوم (الخميس)؛ ممّا يمهّد لتخفيف واحدة من أسوأ الأزمات في المنطقة في السنوات الأخيرة.