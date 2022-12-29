بعد دعوة الغرب لوقف التصعيد.. الهدوء يسود منطقة الحدود بين كوسوفو وصربيا

بدأت الأقلية الصربية في كوسوفو، التي تغلق الطرق منذ نحو ثلاثة أسابيع، برفع الحواجز قرب الحدود مع صربيا، اليوم (الخميس)؛ ممّا يمهّد لتخفيف واحدة من أسوأ الأزمات في المنطقة في السنوات الأخيرة.
وأكدت شرطة كوسوفو إعادة فتح المعبر الحدودي الرئيس مع صربيا رسميًا، الذي كان مغلقًا في اليوم السابق، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأظهرت لقطات بثّها التلفزيون الحكومي الصربي "ار تي اس" تشكّل طوابير من السيارات والشاحنات على الجانب الصربي من المعبر الحدودي الرئيس، حيث أُقيمت الحواجز على الطرق.
وساد الهدوء شمال كوسوفو، مع تسيير دوريات لقوات حفظ السلام الدولية.
وفي خطوة من الواضح أنّها تهدف إلى تخفيف التوترات، أمرت محكمة في بريشتينا بالإفراج عن الشرطي الصربي السابق ديان بانتيتش، ووضعه رهن الإقامة الجبرية، بعدما أثار اعتقاله غضب الأقلية الصربية.
وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أعلن إزالة الحواجز مساء أمس، بعد دعوة إلى وقف التصعيد وجهتها واشنطن والاتحاد الأوروبي.