إيران تبدأ هجومها على إسرائيل بعشرات الطائرات المُسيَّرة

بدأت إيران هجومًا على إسرائيل بعشرات الطائرات المُسيَّرة، حسبما أكد الجيش الإسرائيلي ومسؤولون إسرائيليون لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "قبل قليل أطلقت إيران طائرات مُسيَّرة من أراضيها ومن أراضي وكلائها نحو أراضي دولة إسرائيل".
وأضاف: "نحن نراقب التهديد في المجال الجوي. الحديث عن تهديد يحتاج إلى ساعات عدة لبلوغ الأراضي الإسرائيلية".
واعتبر أدرعي أن الجيش الإسرائيلي وسلاح الجو ينفذان الخطط المرتبة التي استعد للتعامل معها.
وقدرت وسائل إعلام إيرانية أن طهران أطلقت نحو 50 طائرة مُسيَّرة هجومية باتجاه إسرائيل.
وفي وقت سابق، نقلت تقارير صحفية إسرائيلية عن موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي أن إيران بدأت هجومًا على إسرائيل.
وقال شهود عيان لـ"سكاي نيوز عربية" إنهم شاهدوا طائرات مُسيَّرة فوق محافظتَي ميسان والناصرية العراقيتَيْن، تحلق على ارتفاع منخفض جدًّا.
ويأتي الهجوم ردًّا على ضربة إسرائيلية، استهدفت مقرًّا دبلوماسيًّا إيرانيًّا في دمشق قبل أيام، وقتلت ضباطًا بارزين في الحرس الثوري.