زعماء جيبوتي وإثيوبيا وكينيا والصومال يتفقون على تنفيذ حملة عسكرية لتدمير "الشباب"

اتفق زعماء جيبوتي وإثيوبيا وكينيا والصومال اليوم (الأربعاء) على بدء عمليات بحث وتدمير لطرد مقاتلي الشباب من الصومال.
وقال القادة في بيان مشترك: "توصلنا لاتفاق خلال القمة على التخطيط المشترك لشن حملة قوية على مستوى دول المواجهة وتنظيمها لبدء عمليات بحث وتدمير على جبهات متعددة تستهدف معاقل رئيسة لحركة الشباب في جنوب الصومال ووسطه".
وأضافوا: "إن هذه الحملة التي تأتي في وقت حرج، ستمنع تسلل أي عنصر من حركة الشباب إلى المنطقة في المستقبل"، وفقاً لـ"رويترز".
والتقى الرئيس الكيني وليام روتو ونظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في مقديشو للنظر في سبل إضعاف حركة الشباب.
ويأتي الاتفاق في أعقاب هجوم مكثف شنته الحكومة الاتحادية الصومالية على الحركة التابعة لتنظيم القاعدة خلال الأشهر القليلة الماضية.