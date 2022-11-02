شبوة.. ضبط خلية إرهابية للحوثيين كانت تعد لتنفيذ عمليات إجرامية

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، نقلاً عن مصدر أمني، قوله إن "الأجهزة الأمنية في محافظة شبوة، ضبطت خلية إرهابية للحوثيين كانت تعد لتنفيذ عمليات إجرامية تستهدف عدداً من قيادات المحافظة، من بينها المحافظ عوض الوزير العولقي؛ وعدداً من قيادات التحالف العربي، وقوات دفاع شبوة، وألوية العمالقة، والقيادات العسكرية والأمنية".