"النقد الدولي" قلق من الوضع المروع في اليمن والسودان

أعربت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، اليوم (الخميس)، عن قلقها بشأن الوضع "المروع" في اليمن والسودان.
وقالت كريستالينا غورغييفا خلال مؤتمر صحفي: "عندما تكون هناك حروب تجتذب كل الاهتمام كما في أوكرانيا أو غزة، فإنها تطغى على المعاناة والصعوبات التي تظهر في أماكن أخرى، ولكن تأكدوا أنه بالنسبة للصندوق، فإن جميع أعضائنا لهم الحق في دعمنا واهتمامنا، بغض النظر عن مدى صعوبة الظروف".
وأثنت على صمود الشرق الأدنى والشرق الأوسط اللذين سيُصدر صندوق النقد الدولي تقريره الإقليمي المحدّث بشأنهما اليوم، وذلك على الرغم من تأثير الحرب في غزة وهجمات الحوثيين اليمنيين التي استهدفت على حركة الملاحة في البحر الأحمر.