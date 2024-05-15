الحكومة الكويتية تؤدي "اليمين الدستورية" والأمير يوجّه بالإسراع في المشاريع التنموية

وقال أمير الكويت، مخاطباً رئيس الوزراء والوزراء بعد أدائهم اليمين الدستورية: "مواصلة للسير في سُبل الإصلاح التي ارتضيناها وترسيخاً لمبادئ العدل والشفافية والمصارحة التي انتهجناها، فإننا نؤكّد أننا في مرحلة جديدة من مراحل العمل الجاد والعطاء اللامحدود لوطنٍ له حقوقٌ علينا ومواطنين أقسمنا على الذود عن حرياتهم ومصالحهم وأموالهم".