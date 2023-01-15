حصيلة قتلى الطائرة النيبالية المنكوبة ترتفع إلى 68

ارتفعت حصيلة قتلى تحطم الطائرة في مدينة بوخارا في نيبال، اليوم "الأحد"، إلى 68 قتيلًا على الأقل؛ بحسب ما أفادت الشرطة.
وبيّن المتحدث باسم سلطة الطيران المدني جاجاناث نيرولا، أن عمليات الإنقاذ مستمرة؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
من جانبه أوضح متحدث باسم شركة الخطوط الجوية يتي سودارشان بارتاولا، أن الطائرة المنكوبة التي تشغلها الشركة ذات محركين ومن طراز "إيه.تي.آر 72"، وكانت تقل 72 شخصًا من بينهم رضيعان وأربعة من أفراد الطاقم وعشرة أجانب.
وأظهرت لقطات تلفزيونية بثتها محطة محلية دخانًا كثيفًا يتصاعد من موقع التحطم، فيما احتشد عمال إنقاذ وحشود من الناس حول حطام الطائرة.
وأعلن مسؤول بسلطة الطيران المدني في وقت سابق، أن 44 شخصًا على الأقل قتلوا اليوم عندما تحطمت طائرة في مدينة بوخارا بوسط البلاد.