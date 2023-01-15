حصيلة قتلى الطائرة النيبالية المنكوبة ترتفع إلى 68

من جانبه أوضح متحدث باسم شركة الخطوط الجوية يتي سودارشان بارتاولا، أن الطائرة المنكوبة التي تشغلها الشركة ذات محركين ومن طراز "إيه.تي.آر 72"، وكانت تقل 72 شخصًا من بينهم رضيعان وأربعة من أفراد الطاقم وعشرة أجانب.