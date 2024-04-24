مصر: أي خرق إسرائيلي لمعاهدة السلام سيتم الرد عليه بشكل حاسم

وأكد المصدر أن أي خرق إسرائيلي لمعاهدة السلام وملاحقها الأمنية سيتم الرد عليه من جانب القاهرة وبشكل حاسم، نافيًا في الوقت ذاته ما أوردته بعض التقارير الإعلامية الأمريكية عن وجود تنسيق بين القاهرة وتل أبيب بشأن عملية اجتياح رفح الفلسطينية، وفقًا لسكاي نيوز عربية.