"الحوثي" تتبنَّى هجمات ضد 3 سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب

وتعهدت جماعة الحوثي في بيانها باستمرار تنفيذ عمليات الاستهداف بالصواريخ والطائرات المسيَّرة "للأهداف كافة التابعة للعدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة"، مؤكدة أن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف العدوان على لبنان، على حد تعبير البيان.