"داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجيرَيْ كرمان في جنوب إيران

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم "الخميس"، مسؤوليته عن تفجيرين أسفرا عن مقتل ما يقرب من 100 شخص، وإصابة العشرات في مراسم أقيمت في جنوب إيران لإحياء ذكرى قاسم سليماني، الذي قُتل بطائرة أمريكية مسيرة في 2020.