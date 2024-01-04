"داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجيرَيْ كرمان في جنوب إيران

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم "الخميس"، مسؤوليته عن تفجيرين أسفرا عن مقتل ما يقرب من 100 شخص، وإصابة العشرات في مراسم أقيمت في جنوب إيران لإحياء ذكرى قاسم سليماني، الذي قُتل بطائرة أمريكية مسيرة في 2020.
وأوضح "داعش" عبر قنوات تابعة له على تطبيق "تليغرام"، أن العملية نفذها انتحاريان يرتديان حزامين ناسفين؛ وفقًا لـ"رويترز".
وفي الذكرى الرابعة لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، أمس، وقع انفجاران ضخمان في مدينة كرمان، مسقط رأس "سليماني"؛ حيث تجمع الأهالي لإحياء ذكراه بالقرب من مرقده؛ ما أدى لمقتل نحو 100 قتيل.