محتجز بلا كهرباء أو ماء.. أمريكا: قلقون جدًا على صحة وسلامة رئيس النيجر

ووصفت "نولاند" زيارتها أمس إلى نيامي بالصعبة، مؤكدة أنها أجرت محادثات صريحة مع قادة من المجلس العسكري، إلا أنها أوضحت في الوقت عينه أنها كانت صعبة جدًا، وكشفت أن المجلس العسكري رفض الموافقة على لقائها الرئيس المعزول، كما أبدى تعنتًا في بعض النقاط.