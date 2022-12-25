"بوتين": مستعدون للتفاوض مع جميع أطراف الصراع بأوكرانيا

وأشار إلى أن روسيا ومنذ عام 2014، تحاول حل الأزمة الأوكرانية سلميًّا؛ "لقد سعينا دائمًا لضمان حل جميع النزاعات التي تنشأ بالوسائل السلمية من خلال المفاوضات؛ ولكن لسوء الحظ، على العكس من ذلك تَصَرّف الطرف الآخر، لقد بدأوا كما قلت مرات عديدة، والجميع على علم بذلك، اتخاذ إجراءات قاسية هناك وذات طابع عسكري".