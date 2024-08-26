الرئاسة الفلسطينية تدين دعوات "بن غفير" لإقامة كنيس داخل "الأقصى"

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة أن الشعب الفلسطيني لن يقبل المساس بالمسجد الأقصى، وهو خط أحمر لا يمكن السماح بالمساس به على الإطلاق، وأن هذه الدعوات المرفوضة والمدانة للمساس بالمسجد الأقصى هدفها خلط الأوراق، ولن تغير من حقيقة أن مساحة المسجد الأقصى البالغة 144 دونمًا هي ملك للمسلمين فقط.