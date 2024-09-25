"ترامب": سندمر إيران إذا ألحقت ضررًا بمرشح للانتخابات الأمريكية

دعا الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الأربعاء، إلى التلويح بـ"تدمير" إيران إذا ألحقت ضررًا بمرشح للانتخابات الأمريكية، بعد أن أطلعته الاستخبارات على تهديدات له تقف وراءها طهران.
وتفصيلاً، قال ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية كارولاينا الشمالية "لو كنت الرئيس، لأبلغت الدولة المهددة، في هذه الحال إيران، أنه إذا فعلت أي شيء لإلحاق ضرر بهذا الشخص، فسندمر أكبر مدنك والبلاد نفسها".
يأتي هذا بينما أكد مسؤولون في الاستخبارات الأمريكية في وقت سابق من اليوم الأربعاء أنهم اطلعوا حملة ترامب على تهديدات إيرانية ضد المرشح، وفقًا للعربية نت.
وقال ستيفن تشونغ الناطق باسم حملة ترامب إن الاجتماع تضمن معلومات حول تهديدات "حقيقية ومحددة" لاغتياله في محاولة لزعزعة الاستقرار وزرع الفوضى في الولايات المتحدة.
ولم تكن إيران لها علاقة بمحاولتي اغتيال ترامب خلال تجمع حاشد في بنسلفانيا في يوليو الماضي، وفي ملعب الغولف الخاص به في فلوريدا هذا الشهر.
وفي المحاولة الأولى، أردت السلطات المسلح الذي أطلق النار على ترامب قتيلاً، بينما ألقت القبض على المشتبه به في موقع الحادث في المحاولة الثانية.
غير أن مسؤولين أمريكيين يساورهم القلق منذ أمد إزاء إيران، التي يرون أنها تشكل تهديدًا لكل من ترامب ومسؤولي إدارته السابقين، ويتهمون طهران بمحاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتأثير عليها.