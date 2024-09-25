"ترامب": سندمر إيران إذا ألحقت ضررًا بمرشح للانتخابات الأمريكية

وتفصيلاً، قال ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية كارولاينا الشمالية "لو كنت الرئيس، لأبلغت الدولة المهددة، في هذه الحال إيران، أنه إذا فعلت أي شيء لإلحاق ضرر بهذا الشخص، فسندمر أكبر مدنك والبلاد نفسها".