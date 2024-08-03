جيش الاحتلال يقتل 9 فلسطينيين في غارتين بالضفة الغربية

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قياديًّا في حركة حماس وأربعة من مقاتلي حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، في غارة جوية إسرائيلية على مركبة في الضفة الغربية المحتلة؛ فيما قُتل أربعة مسلحين آخرين في ضربة منفصلة.