جيش الاحتلال يقتل 9 فلسطينيين في غارتين بالضفة الغربية

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قياديًّا في حركة حماس وأربعة من مقاتلي حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، في غارة جوية إسرائيلية على مركبة في الضفة الغربية المحتلة؛ فيما قُتل أربعة مسلحين آخرين في ضربة منفصلة.
وأفاد جيش الاحتلال بأن الغارة الجوية الأولى أصابت مركبة في بلدة قريبة من مدينة طولكرم، واستهدفت خلية مسلحة قال إنها كانت في طريقها لتنفيذ هجوم؛ بحسب موقع "العربية نت".
كما ذكرت وسائل إعلام تابعة لحماس، أن المركبة كانت تُقِل مقاتلين، وأن أحد قادة كتائب القسام في طولكرم واسمه هيثم بليدي، سقط قتيلًا؛ فيما أعلنت حركة الجهاد الفلسطينية أن الأربعة الآخرين من مقاتليها؛ بحسب "رويترز".
من جانبه قال جيش الاحتلال إن غارة ثانية استهدفت -بعد ساعات- مجموعة أخرى من المسلحين أطلقوا النار على القوات خلال ما وصفها بعملية لمكافحة الإرهاب في طولكرم.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن خمسة قُتلوا في الغارة الأولى، وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا): إن أربعة لقوا حتفهم في الغارة الثانية. وقالت إن هوياتهم لم تتحدد بعد.