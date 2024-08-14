على غرار أمريكا وبريطانيا.. "تركيا" تخطط لإدخال نظام بصمات الأصابع للأجانب على الحدود

ونقلت صحيفة "صباح" عن وزير الداخلية علي يرلي كايا، اليوم الأربعاء، قوله إنه "عند دخول تركيا، كما هو الحال في الولايات المتحدة وبريطانيا، سيتم أخذ بصمات الأصابع"، دون أن يحدد موعدًا لتطبيق هذا المشروع.