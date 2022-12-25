الأمم المتحدة تبحث منع "طالبان" النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية

يبحث مسؤولون كبار في الأمم المتحدة وعشرات المنظمات غير الحكومية العاملة في أفغانستان، اليوم (الأحد)، في كيفية التعامل مع قرار حركة طالبان بإيقاف عمل موظفاتها، تحت طائلة التهديد بتعليق عملها في البلاد.
وأوضح المسؤول الإعلامي في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تابيوا غومو، أن الفريق القطري للعمل الإنساني سيجتمع للتشاور ومناقشة كيفية معالجة هذه القضية، وفقاً لـ"فرانس برس".
ويتكون الفريق القطري للعمل الإنساني من كبار مسؤولي الأمم المتحدة، وممثلين عن عشرات المنظمات غير الحكومية الأفغانية والدولية، الذين ينسقون توزيع المساعدات في جميع أنحاء البلاد.
وأمرت وزارة الاقتصاد في حكومة "طالبان" السبت الماضي، جميع المنظمات غير الحكومية بوقف عمل موظفاتها مع خطر إلغاء ترخيصها بالعمل في حال عدم امتثالها.
ولم يتّضح بعد ما إذا كانت هذه التوجيهات ستؤثّر على العاملات الأجنبيات في المنظمات غير الحكومية.