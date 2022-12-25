الأمم المتحدة تبحث منع "طالبان" النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية

يبحث مسؤولون كبار في الأمم المتحدة وعشرات المنظمات غير الحكومية العاملة في أفغانستان، اليوم (الأحد)، في كيفية التعامل مع قرار حركة طالبان بإيقاف عمل موظفاتها، تحت طائلة التهديد بتعليق عملها في البلاد.