صاروخ يصيب مقر القوات الأممية "اليونيفيل" في جنوب لبنان

وفي التفاصيل، قالت في بيان "هذا اليوم شهد تبادلاً مكثفًا لإطلاق النار في عدة مناطق على طول الخط الأزرق بين الأراضي اللبنانية وإسرائيل"، مضيفةً: "كان هناك سقوط قذائف على جانبي الخط الأزرق، وأُصيب مقرّنا العام في الناقورة بصاروخ، ونعمل على التحقق من مصدره".