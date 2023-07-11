وزير خارجية الكويت: حسم الحدود مع إيران والعراق أولوية.. "والدرة" مشترك مع السعودية

وفي مداخلة له، قال النائب حسن جوهر، بحسب صحيفة القبس، إن الغاز الطبيعي كنز حبانا إياه الله، لكن أستغرب تراجع الدبلوماسية الكويتية، وأتمنى ترسيم حدودنا البحرية فيما يتعلق بحقل الدرة، والكويت اليوم مخترقة مما يتطلب من الحكومة معالجة الأمن السيبراني.