غارتان إسرائيليتان تستهدفان الضاحية الجنوبية لبيروت.. وحزب الله يستهدف قاعدة قرب تل أبيب

يُذكر أنه منذ منتصف سبتمبر الماضي، كثفت إسرائيل غاراتها على الضاحية. كما واصل الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية المدمرة على مناطق عدة في لبنان تعد معاقل لحزب الله، معلنًا قتل 440 عنصرًا في الحزب، بينهم نحو 30 قياديًا.