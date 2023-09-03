زيلينسكي: القوات الأوكرانية "تتقدّم" في هجومها المضاد

وكتب زيلينسكي؛ على تطبيق تلغرام للتراسل: "تتقدّم القوات الأوكرانية. على الرغم من كل شيء ومهما يكن ما يقوله أي أحد، نحن نتقدّم، وذلك هو الأمر الأهم. نحن نتحرّك".