بسبب إخفائه حالته الصحية.. وزير الدفاع الأميركي يخضع لاستجواب الكونجرس

يخضع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم (الخميس)، لاستجواب في الكونجرس؛ بسبب قراره إبقاء الجراحة التي أجراها لعلاج سرطان البروستاتا، وعلاجه بعدها في المستشفى سراً حتى عن الرئيس جو بايدن ونائبته في الوزارة.
وجلسة الاستماع المقررة أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، تأتي بعد أن دعا العديد من المشرعين في الغرفة بالفعل إلى استقالة "أوستن"، بسبب هذه الحادثة، وفقاً لموقع "فيدرل تايمز" الأميركي
واعتذر "أوستن" عن الطريقة التي تعامل بها مع الأمر، بما في ذلك إلى "بايدن" نفسه، لكن مثوله أمام اللجنة ذات الأغلبية الجمهورية، ستكون أول مرة يستجوبه فيها أعضاء المجلس مباشرة.
واختار "أوستن" الحفاظ على سرية الجراحة الأولية التي أجراها بسبب سرطان البروستاتا في ديسمبر، بالإضافة إلى دخوله المستشفى في وقت لاحق من يناير، بسبب مضاعفات ما بعد الجراحة التي أوصلته إلى وحدة العناية المركزة، وكان من المفترض الكشف عن وضعه الصحي.