بسبب إخفائه حالته الصحية.. وزير الدفاع الأميركي يخضع لاستجواب الكونجرس

واختار "أوستن" الحفاظ على سرية الجراحة الأولية التي أجراها بسبب سرطان البروستاتا في ديسمبر، بالإضافة إلى دخوله المستشفى في وقت لاحق من يناير، بسبب مضاعفات ما بعد الجراحة التي أوصلته إلى وحدة العناية المركزة، وكان من المفترض الكشف عن وضعه الصحي.