ردًا على الحوثيين.. "البنتاجون" تستنفر الفرقة "153" المعنية بأمن البحر الأحمر

وتعد قوة المهام المشتركة "153" إحدى الآليات المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي ومجابهة التهديدات بسائر أنماطها، وهي جزءٌ من القوة البحرية المشتركة "CMF" التي تأسست في العام 2001 لمواجهة تهديد الإرهاب الدولي بتعاون بين 12 دولة، قبل أن تتوسع لاحقًا لتؤسس فرقة العمل المشتركة "153" في 17 إبريل 2022، التي تختص بالأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن.