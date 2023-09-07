"سوناك" سيبحث مع زعماء قمة الـ20 الحصارَ الروسي في البحر الأسود

وأشار المتحدّث، في بيان، إلى مكالمة هاتفية بين "سوناك" والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ناقشا فيها تأثيرَ الحصار المستمرّ الذي يفرضه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تصدير الحبوب عبر البحر الأسود؛ وفقًا لـ"رويترز".