"سوناك" سيبحث مع زعماء قمة الـ20 الحصارَ الروسي في البحر الأسود

أعلن المتحدثُ باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم "الخميس"، أن "سوناك" سيبحث التقدُّم المحرز على صعيد الالتفاف على الحصار الروسي المفروض على تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، مع زعماء مجموعة العشرين.
وأشار المتحدّث، في بيان، إلى مكالمة هاتفية بين "سوناك" والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ناقشا فيها تأثيرَ الحصار المستمرّ الذي يفرضه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تصدير الحبوب عبر البحر الأسود؛ وفقًا لـ"رويترز".
وبيّن أن رئيس الوزراء يحرص على الحثّ على إحراز تقدم مع دول مجموعة العشرين نحو الالتفاف على الحصار الروسي، وضمان حصول الدول المتضرّرة على شحنات الحبوب الأساسية.