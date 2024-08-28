إنهاء خدمة ضابطة إسرائيلية انتقدت دموية "الصهيونية الدينية" في غزة

وتعرف "الصهيونية الدينية" بأنها تيار متغلغل داخل المجتمع الإسرائيلي، ويحظى بنفوذ داخل دوائر صنع القرار السياسي، أبرز وجوهها حاليًّا: "سموتريتش"، ووزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير"، وهي تمثل مجموعات غير متجانسة تختلف على قضايا دينية واجتماعية وسياسية، لكنها تجتمع على رفض إخلاء المستوطنات، وضمّ الضفة الغربية، وتبرير العنف ضد غير اليهود، وطردهم من أرض إسرائيل أو قتلهم، فضلًا عن السعي لبناء الهيكل؛ وفق تعبيرهم.