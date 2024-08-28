إنهاء خدمة ضابطة إسرائيلية انتقدت دموية "الصهيونية الدينية" في غزة

قرّر جيشُ الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنهاءَ خدمة الضابطة "عدي إنغرت"، بعد جدل أثارته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بوصفها جنود الصهيونية الدينية بأنهم "متعطشون للدماء".
وكانت "عدي إنغرت" وهي ضابط صحة نفسية في لواء الأسكندروني الاحتياطي، أثارت موجة من ردود الفعل أبرزها من وزير المالية "بتسئليل سموتريتش"، بعدما تحدثت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول "تعطش الجنود الذين ينتمون إلى الصهيونية الدينية إلى الدماء"؛ وفق "آر تي".
وقالت المجندة: إنّ قائد كتيبتها في لواء الإسكندروني، أحد ألوية جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تقاتل في قطاع غزة، ينتمي إلى الصهيونية الدينية، وهو يشجع على الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.
ووصفت المجندةُ زملاءَها من الصهيونية الدينية بأنهم "متعطشون للدماء".
وردًّا على ذلك، طالب وزير المالية "بتسلئيل سموتريتش" الذي يمثل الصهيونية الدينية في حكومة بنيامين نتنياهو، الجيش بالتحقيق مع هذه المجندة.
واليوم أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أنهى خدمة "إنغرت" في نظام الاحتياط؛ وفقًا لتوصية قائد فرقتها، على الفور.
وتعرف "الصهيونية الدينية" بأنها تيار متغلغل داخل المجتمع الإسرائيلي، ويحظى بنفوذ داخل دوائر صنع القرار السياسي، أبرز وجوهها حاليًّا: "سموتريتش"، ووزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير"، وهي تمثل مجموعات غير متجانسة تختلف على قضايا دينية واجتماعية وسياسية، لكنها تجتمع على رفض إخلاء المستوطنات، وضمّ الضفة الغربية، وتبرير العنف ضد غير اليهود، وطردهم من أرض إسرائيل أو قتلهم، فضلًا عن السعي لبناء الهيكل؛ وفق تعبيرهم.