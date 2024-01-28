"بايدن" يتعهد بالرد على مقتل الـجنود الأمريكيين الـ3 في شمال الأردن

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أفادت في بيان في وقت سابق من اليوم بأن ثلاثة من عناصر الجيش الأمريكي قتلوا وأصيب 25 آخرون في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية.