"بايدن" يتعهد بالرد على مقتل الـجنود الأمريكيين الـ3 في شمال الأردن

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الأحد)، بالرد بعد مقتل 3 عسكريين أمريكيين وإصابة آخرين، في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قوات أمريكية في شمال شرق الأردن قرب حدود سوريا.
وقال "بايدن" في بيان: "إن الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن نفذته جماعات متشددة مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق".
وأضاف: "كان أفراد الخدمة الأمريكية الـ3 الذين فقدناهم وطنيين بكل معنى الكلمة. ولن تنسى أمتنا تضحياتهم الكبرى أبداً. معاً سوف نحافظ على الالتزام المقدس الذي نحمله تجاه عائلاتهم. وسنسعى جاهدين لنكون جديرين بشرفهم وشجاعتهم. وسنواصل التزامهم بمكافحة الإرهاب. ولا شك لدينا أننا سنحاسب كل المسؤولين في الوقت وبالطريقة التي نختارها".
وأعرب "بايدن" عن حزنه على فقدان هؤلاء المحاربين "في هذا الهجوم الدنيء".
وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أفادت في بيان في وقت سابق من اليوم بأن ثلاثة من عناصر الجيش الأمريكي قتلوا وأصيب 25 آخرون في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية.