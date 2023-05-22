الجيش السوداني يستبق سريان وقف إطلاق النار بشن ضربات على "الدعم السريع"

من جانبهم، ذكر شهود أن الجيش نفذ أيضاً ضربات جوية مساء أمس، استهدفت مركبات من وحدات متنقلة تابعة لقوات الدعم السريع، المنتشرة في مناطق سكنية بالعاصمة منذ اندلاع الصراع بين الطرفين في 15 أبريل (نيسان).