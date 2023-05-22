الجيش السوداني يستبق سريان وقف إطلاق النار بشن ضربات على "الدعم السريع"

شن الجيش السوداني ضربات جوية في العاصمة الخرطوم، اليوم (الاثنين)، فيما يسعى لتحقيق مكاسب أمام قوات الدعم السريع، قبل ساعات من بدء سريان وقف لإطلاق النار لمدة أسبوع يهدف إلى السماح بتوصيل المساعدات.
وأوضح سكان أن ضربات جوية وقعت في الخرطوم وأم درمان وبحري، وهي المدن الثلاث التي تشكل ولاية الخرطوم.
وأضافوا أنه أمكن سماع دوي اشتباكات في وسط مدينة الخرطوم، وفقاً لـ"رويترز".
من جانبهم، ذكر شهود أن الجيش نفذ أيضاً ضربات جوية مساء أمس، استهدفت مركبات من وحدات متنقلة تابعة لقوات الدعم السريع، المنتشرة في مناطق سكنية بالعاصمة منذ اندلاع الصراع بين الطرفين في 15 أبريل (نيسان).
ويجد الجيش صعوبة في طرد قوات الدعم السريع من مواقع استراتيجية في وسط العاصمة ومن أحياء استولت فيها على مبان مدنية.