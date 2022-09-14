العالم

الدفاع التركية: 5 سفن جديدة محملة بالحبوب تغادر موانئ أوكرانيا

على خلفية "وثيقة مبادرة الشحن الآمن" بين أنقرة وموسكو وكييف
الدفاع التركية: 5 سفن جديدة محملة بالحبوب تغادر موانئ أوكرانيا
سبق
سبق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، مغادرة 5 سفن جديدة محملة بالحبوب موانئ أوكرانيا تنفيذا لاتفاق إسطنبول.

وبحسب وكالة "الأناضول"، قالت وزارة الدفاع التركية، في بيانها: إن 5 سفن غادرت موانئ أوكرانيا صباح اليوم، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول وجهاتها.

وكانت إسطنبول قد شهدت في 22 يوليو الماضي، توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

ونصّ الاتفاق على تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود "شرق أوروبا" إلى العالم؛ لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي والتي تهدد بكارثة إنسانية.

أوكرانيا
وزارة الدفاع التركية
مبادرة الشحن الآمن

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