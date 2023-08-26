الغموض يزداد.. مضيفة طائرة "بريغوجين" تكشف تفصيلة "مريبة" حول مقتله

ولم يكن بريغوجين وحده على متن طائرة رجال الأعمال الخاصة من طراز "إمبراير 135"، بل كان معه 6 من مرافقيه بمن فيهم مساعده ديمتري أوتكين، وطاقم الطائرة المؤلف من 3 أشخاص؛ وهم: الطيار، ومساعده، والمضيفة، وكانت الطائرة متّجهة من موسكو إلى سان بطرسبورغ عندما تحطمت في سماء منطقة تفير.