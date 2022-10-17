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بعد هزها لأسواق المال.. الحكومة البريطانية تلغي كل إجراءات خفض الضرائب

"هانت" انتقد الميزانية السابقة لإضرارها بالوضع العام
وزير المال البريطاني جيريمي هانت
وزير المال البريطاني جيريمي هانت
سبق
سبق

أعلن وزير المال البريطاني الجديد جيريمي هانت، اليوم (الاثنين)، إلغاء جميع إجراءات خفض الضرائب تقريباً، التي كُشف عنها في موازنة الشهر الماضي؛ بعدما هزّت أسواق المال.

وقال "هانت" في بيان متلفز: "سنلغي تقريباً جميع الإجراءات المرتبطة بالضرائب التي أعلنت قبل ثلاثة أسابيع"، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار إلى أن الميزانية التي أعلنها سلفه الشهر الماضي أضرت بالوضع المالي العام.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن انضم إلى مهاجمي برنامج رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس الاقتصادي، واصفاً خطتها لخفض الضرائب بأنها خطأ.

الضرائب
جيريمي هانت
وزير المال البريطاني الجديد

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