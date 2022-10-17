بعد هزها لأسواق المال.. الحكومة البريطانية تلغي كل إجراءات خفض الضرائب

أعلن وزير المال البريطاني الجديد جيريمي هانت، اليوم (الاثنين)، إلغاء جميع إجراءات خفض الضرائب تقريباً، التي كُشف عنها في موازنة الشهر الماضي؛ بعدما هزّت أسواق المال.