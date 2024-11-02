"معركة الكواليس".. الديمقراطيون يستعدون لمواجهة "ترامب" إذا أعلن فوزه مبكرًا

في 2020، أعلن ترامب نفسه فائزًا في الساعات الأولى بعد يوم الانتخابات، قبل ثلاثة أيام من إعلان أي شبكة تلفزيونية للنتائج. وخسر في النهاية أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن؛ لكنه لم يقبل النتيجة أبدًا، ولا يزال يؤكد كذبًا أنها سُرقت منه من خلال عمليات تزوير واسعة النطاق.