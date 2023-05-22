رئيس مرتزقة "فاجنر" يعلن موعدًا جديدًا لتسليم باخموت إلى الجيش الروسي

أعلنت مجموعة "فاجنر" المسلّحة الروسية للمرتزقة، اليوم (الاثنين)، أنّ قواتها ستنسحب من مدينة باخموت الأوكرانية بين 25 مايو والأول من يونيو، وستسلّم موقعها إلى الجيش الروسي، بعد إعلانها عن السيطرة على المدينة.