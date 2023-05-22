رئيس مرتزقة "فاجنر" يعلن موعدًا جديدًا لتسليم باخموت إلى الجيش الروسي

أعلنت مجموعة "فاجنر" المسلّحة الروسية للمرتزقة، اليوم (الاثنين)، أنّ قواتها ستنسحب من مدينة باخموت الأوكرانية بين 25 مايو والأول من يونيو، وستسلّم موقعها إلى الجيش الروسي، بعد إعلانها عن السيطرة على المدينة.
وقال رئيس "فاجنر" يفجيني بريجوجين في مقطع فيديو مسجّل نشره مكتبه الإعلامي: "في الضواحي الغربية لباخموت، توجد خطوط دفاع، لذلك، ستغادر مجموعة فاجنر أرتيوموفسك (الاسم السوفياتي للمدينة) بين 25 مايو والأول من يونيو"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وكان "بريجوجين" قد أعلن السيطرة على باخموت، السبت الماضي، مؤكدًا في الوقت ذاته أنّه سيسلّم السيطرة على المدينة للجيش الروسي في 25 مايو.