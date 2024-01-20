إيران تتوعد إسرائيل بالانتقام لمقتل عناصر "الثوري" في دمشق

وأدت غارة إسرائيلية في وقت سابق من اليوم على مبنى في دمشق كان يستضيف اجتماع قيادات إيرانية، إلى مقتل أربعة عناصر من الحرس الثوري الإيراني بينهم مسؤول استخباراتي.