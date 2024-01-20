إيران تتوعد إسرائيل بالانتقام لمقتل عناصر "الثوري" في دمشق

اتهمت إيران إسرائيل، اليوم (السبت) بتنفيذ الضربة التي قتلت مسؤولًا في استخبارات الحرس الثوري الإيراني ونائبه وعنصرين آخرين في دمشق، متوعدة بالانتقام "في الزمان والمكان المناسبين".
وأدان الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان بشدة "العمل الإجرامي الذي نفذه الكيان الصهيوني، والذي يُعَد محاولة يائسة لنشر عدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأدت غارة إسرائيلية في وقت سابق من اليوم على مبنى في دمشق كان يستضيف اجتماع قيادات إيرانية، إلى مقتل أربعة عناصر من الحرس الثوري الإيراني بينهم مسؤول استخباراتي.